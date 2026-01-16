Basic rimandato con il Como, gestione attenta a Formello

Preparazione condizionata

La Lazio continua la preparazione in vista della sfida interna contro il Como, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico. Maurizio Sarri deve ancora fare i conti con diverse assenze, tra giocatori impegnati in Coppa d’Africa e altri alle prese con problemi fisici. In questo contesto, il rientro di Toma Basic è stato rinviato: il centrocampista croato non sarà a disposizione contro il Como e punta a tornare la prossima settimana per la gara contro il Lecce.

Rientro rinviato e programma definito

Basic si è fermato dopo la partita con la Fiorentina: gli esami hanno escluso lesioni, ma l’infiammazione muscolare non è ancora del tutto risolta. Nonostante un iniziale ottimismo su un rientro rapido, il giocatore avverte ancora fastidio all’adduttore e dovrebbe tornare in gruppo solo martedì, in occasione della seduta di scarico post-Como. Per evitare rischi, tecnico e staff hanno deciso di non convocarlo. Intanto a Formello è stato definito il programma di lavoro: dopo la doppia seduta di ieri, la squadra si allenerà anche oggi e domani nel pomeriggio alle 15, con la rifinitura fissata per domenica alle 16.

Il Corriere dello Sport