Mattei a Radiosei: "La squadra di Baroni non ha fatto tanto peggio di molte delle migliori"

Il club biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo e a lottare per portarsi a casa i 3 punti, necessari per riscalare la classifica del Campionato di Serie A, infatti, il 6 aprile alle ore 18:00 è in programma Atalanta-Lazio, incontro che si disputerà allo stadio Gewiss. Riguardo il calo del club guidato dal mister Marco Baroni e al confronto con le avversarie si è espresso il giornalista Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei.

Stefano Mattei a Radiosei

La Lazio nelle prossime due settimane si gioca molto, siamo arrivati al dunque. Calcolando un calendario così fitto, le scelte di Baroni saranno naturali e dipenderanno dalle disponibilità e dalla gestione fisica di alcuni giocatori. Ci saranno delle alternanza fisiologiche, un mini-turnover forzato anche da alcune squalifiche e dal rientro di giocatori come Castellanos e Tavares che non potranno giocarle tutte. Poi ci sono ruoli come quelli di Isaksen e Zaccagni che non prevedono alternative affidabili.

Riguardo Tchaouna e Noslin

La società deve capire che in questo momento al tecnico non si può chiedere di puntare forte su giocatori come Tchaouna e Noslin. Forse si fa finta di non capirlo perché poi si possono attribuire responsabilità al tecnico come sempre è accaduto anche nel passato.

