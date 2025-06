Contatto telefonico Sarri-Lotito: il comunicato della Lazio

Ultimi giorni agitati e tesi in casa Lazio. Tanti gli aggiornamenti che si sono rincorsi, spesso contraddittori e che annunciavano scenari preoccupanti dalle parti di Formello. Oggi sicuramente vi è stata una piccola svolta tra l'allenatore Maurizio Sarri e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Segnali che portano un pò di serenità nell'ambiente e tra i tifosi nonostante i problemi legati al calciomercato biancoceleste restano tali e non hanno trovato alcuna smentita. Inoltre la S.S.Lazio, tramite il suo sito, ha diramato un comunicato ufficiale accennando al contenuto e alle intenzioni delle rispettive parti nell'affrontare il progetto Sarri-Lazio.

Il comunicato ufficiale della S.S.Lazio

Nella mattinata odierna, il Presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico, nei vari punti affrontanti si e’ discusso a lungo in merito alla situazione regolamentare legata all’indice di liquidità.

Nel corso della conversazione, il Presidente, per la prima volta, ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. Il mister Sarri, preso atto formalmente della situazione nella sua interezza, ha confermato la propria piena disponibilità a proseguire con determinazione l’impegno preso verso il Club e la tifoseria.

Una scelta quella del Comandante, che ribadisce il suo forte attaccamento ai colori biancocelesti e a tutto il popolo laziale un popolo straordinario, che merita serietà e coerenza.

https://www.sslazio.it/it/news/comunicati/nota-uffiddciale-d

La situazione calciomercato in casa Lazio

Una frase tuonata in modo improvviso e violento: il calciomercato della Lazio è bloccato. Riassumendo la tegola che è piovuta sul club di Lotito: la Covisoc ha imposto al club il divieto di effettuare operazioni d’acquisto dei giocatori sino al prossimo 1 settembre, fermando in buona sostanza tutto il mercato estivo che, per la Lazio, sarà solo all’insegna delle cessioni.

Questo perché la società non ha rispettato, sempre secondo la Commissione di Vigilanza sulle Società Professionistiche di Calcio, tre parametri FIGC relativi ai resoconti della trimestrale allo scorso 31 marzo. Parliamo di indice di liquidità, ovvero la capacità di un club di potersi sostenere tramite le attività correnti, l’indebitamento e il costo del lavoro allargato, vale a dire il rapporto tra le spese per la propria forza lavoro (tesserati e dipendenti) e il fatturato.