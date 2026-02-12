Coppa Italia, la Lazio centra l'obiettivo semifinale: i festeggiamenti delle aquile sui social

È festa in casa Lazio. Dopo aver sconfitto il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia, merito della rete di Noslin che ha riportato l'equilibrio dopo il vantaggio dei rossoblù e dei rigori battuti correttamente da Tavares, Dia, Marusic e Taylor, la Lazio prosegue il suo percorso nella competizione e vola in semifinale, dove ad attenderla ci sarà l'Atalanta. Al termine della gara, alcuni biancocelesti hanno festeggiato il passaggio di turno sui social.

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball

I festeggiamenti delle aquile sui social

Nuno Tavares

Tijjani Noslin

Kenneth Taylor