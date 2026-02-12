Coppa Italia, la Lazio di Sarri vola in semifinale: il commento di Caceido

L'ex biancoceleste Felipe Caceido ha commentato sulla piattaforma social X il passaggio della Lazio in semifinale di Coppa Italia

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Una serata indimenticabile per la formazione biancoceleste guidata dal Comandante Maruzio Sarri, infatti, dopo una partita terminata 1-1, dove la principale nota negativa è stata l'infortunio di Pedro, a decidere la semifinalista di Coppa Italia sono stati i calci di rigori. Tavares, Dia, Marusic e Taylor, sono stati loro gli uomini a battere i rigori e a permettere alle aquile di proseguire il percorso nella competizione. A commentare il trionfo ci ha pensato Felipe Caceido, che ha esultato sulla piattaforma social X.

Il post di Felipe Caceido

