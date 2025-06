Lazio, fissato un nuovo vertice di mercato fra società e allenatore: il piano di Sarri e Lotito

Tutto è pronto per il Sarri-bis: fra due mesi ripartirà il progetto del comandante e la società vuole assolutamente farsi trovare pronta per la ripartenza della stagione. Questo nuovo ciclo verrà fondato sulla dialettica del confronto: Lotito e Fabiani si sono riconnesso con il tecnico radicalmente e si sono susseguiti diversi incontri da inizio giugno.ieri si è svolta una chiamata con presidente, di esse e tecnico, mentre domani Fabiani è atteso a Castelfranco di Sopra, dimora di Sarri, per approfondire i temi di mercato.

L’ultimo incontro a Formello e un nuovo incontro fissato

Nell’ultimo incontro avvenuto a Formello, giovedì scorso, si era parlato della conferma dei big, dei prestiti al rientro (totale di 11), della rosa da scremare fino a 19 giocatori più i 3 portieri, del ritiro pre campionato a Formello, delle amichevoli estive. Al termine, Lotito aveva accompagnato Sarri alla scoperta delle strutture completate nel centro sportivo. Adesso, il diesse e il tecnico approfondiranno l’analisi sulle necessità della rosa in un incontro fissato a domani: la conferma dei big presuppone pochi interventi. Senza cessioni, se la blindatura della “Lazio tipo” riuscirà, senza ricavi europei dopo otto anni, e con i riscatti degli acquisti 2024 e di gennaio scorso da chiudere, non sono immaginabili colpi di scena e grandi nomi in entrata.

I desideri e il piano di Sarri

Sarri ancora non si è espresso sul suo ritorno e sarà presentato il 10 luglio, nel weekend in cui avverrà un corso esclusivo dedicato ad allenatori e addetti ai lavori a Castiglione della Pescaia. Nonostante ciò, i suoi pensieri si conosceranno solo prima della partenza per il ritiro. Come riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, non è un mistero che il Comandante accoglierebbe volentieri una mezzala di qualità e corsa, ruolo in cui bramava un innesto già durante la prima avventura laziale. In tale ruolo adesso c’è la promessa Dele-Bashiru ed è in bilico Vecino, in attesa di una chiamata per il rinnovo che non arriva. Sarri ha intenzione di testare il nigeriano in ritiro e poi valutarlo. Anche il centravanti è un rebus poiché Mau potrebbe desiderare un profilo più prolifico di Castellanos, cedibile nel caso in cui arrivassero offerte irrinunciabili con cui la società potrebbe fare plusvalenza. In ogni caso, ogni cambiamento passerà dal vaglio di Sarri che prima valuterà la rosa a luglio e poi darà la sua sentenza.