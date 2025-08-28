Lazio-Verona: i tifosi sceglieranno la musica dell'allenamento pre-partita

Interessante iniziativa della società biancoceleste: i tifosi potranno scegliere la musica per l'allenamento pre-partita.

Simona Nicoli /
Tifosi Lazio
Fraioli

La Lazio ha deciso di conferire un importante potere ai propri tifosi: per Lazio-Verona, in programma il 31 agosto alle ore 20:45, i tifosi della squadra capitolina potranno scegliere la musica con la quale i giocatori si alleneranno.

L'iniziativa

Tutto è partito dai canali social della Lazio, principalmente su Instagram, dove è stata postata una storia in cui si chiede ai tifosi di scegliere una tra le seguenti canzoni:

  • American idiot, Green Day.
  • Rock 'N' Roll, OASIS.
  • Thunderstruck degli AC/DC.
  • Vertigo, U2.

Quella più votata sarà la colonna sonora del riscaldamento pre-partita dei biancocelesti.

La storia

Storia Ig della Lazio
Storia Ig della Lazio
