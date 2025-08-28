Lazio-Verona: i tifosi sceglieranno la musica dell'allenamento pre-partita
Interessante iniziativa della società biancoceleste: i tifosi potranno scegliere la musica per l'allenamento pre-partita.
Fraioli
La Lazio ha deciso di conferire un importante potere ai propri tifosi: per Lazio-Verona, in programma il 31 agosto alle ore 20:45, i tifosi della squadra capitolina potranno scegliere la musica con la quale i giocatori si alleneranno.
L'iniziativa
Tutto è partito dai canali social della Lazio, principalmente su Instagram, dove è stata postata una storia in cui si chiede ai tifosi di scegliere una tra le seguenti canzoni:
- American idiot, Green Day.
- Rock 'N' Roll, OASIS.
- Thunderstruck degli AC/DC.
- Vertigo, U2.
Quella più votata sarà la colonna sonora del riscaldamento pre-partita dei biancocelesti.