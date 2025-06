Tommaso Paradiso: "Assolutamente felice del ritorno di Sarri. Venderei..."

Dopo l'amara delusione per la sconfitta contro il Lecce che per la Lazio è valsa l'esclusione dalle prossime competizioni UEFA 2025/26, il cantante Tommaso Paradiso si era lasciato andare ad un passionato sfogo verso la situazione della sua amata squadra, seguito poi da un editoriale comparso sulle colonne del Corriere dello Sport.

Questa mattina Tommaso Paradiso è intervenuto a Radiosei commentando il ritorno di Sarri alla Lazio e le prospettive future della squadra che ama.

Sono assolutamente felice del ritorno di Sarri. Non so quali siano stati i motivi della scelta. Questa mossa è di duplice valenza. E’ il migliore allenatore che si poteva prendere e la sua presenza può essere un elemento utile per trattenere i migliori. In questi giorni sul momento della Lazio ho detto anche troppo, la gente ormai mi ferma per strada per chiedermi cosa ne penso della Lazio piuttosto che di musica.