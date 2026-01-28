Coppa Italia, meno spettatori ma cresce lo share medio

Una competizione che fino a qualche anno fa aveva perso importanza e fascino, veniva quasi snobbata dai maggior club italiani. Da qualche anno a questa parte però le cose sono cambiate, la coppa Italia ha riavuto il suo meritato appeal e il palmares degli ultimi anni parla da solo. Un'analisi va fatta anche in termini di spettatori, infatti nel complesso sono diminuiti ma lo share medio invece sale e cresce. La partita più seguita riguarda proprio la Lazio, nella sfida contro il Milan allo stadio Olimpico di Roma. A riportare il tutto è calcioefinanza.

La notizia social

I dettagli

Lazio–Milan è la gara più vista, con quasi 3 milioni di spettatori e 14% di share. L’ascolto medio degli ottavi si attesta a 1,8 milioni con 10,6% di share. Nel confronto con il 2024/25: –4% di spettatori, ma +6% di share medio.

Un dato che va letto anche alla luce della programmazione:

nel 2025/26 tutte le partite sono andate in onda su Italia 1, mentre nella scorsa stagione una sfida era stata trasmessa su Canale 5. Orari e giorni feriali hanno inciso sui volumi, ma non sull’attenzione relativa del pubblico italiano.