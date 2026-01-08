Lazio-Fiorentina, fracasso della sezione arbitale: la valutazione dell'AIA

Al termine della gara Lazio-Fiorentina, che si è conclusa con un pareggio, l'AIA ha deciso di valutare la direzione di Sozza, VAR e AVAR.

La valutazione dell'AIA

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il calcio di rigore negato al club biancoceleste per la trattenuta di Pongracic ai danni di Gila e i due rigori assegnati, uno ai viola e l'altro ai biancocelesti ma senza l'On Field Review, non sono passati di certo inosservati all'AIA, che ha deciso di bocciare non solo il direttore di gara Sozza ma anche il VAR Pezzuto e l'AVAR Prontera. Come conseguenza, la sezione arbitrale di Lazio-Fiorentina dovranno osservare alcuni turni di stop.

