Calciomercato Lazio, spunta un club di Ligue 1 per Reda Belahyane

La Lazio continua a monitorare con attenzione la situazione legata al centrocampista Reda Belahyane, dopo l’arrivo in biancoceleste avvenuto a metà stagione dal Verona. Reda Belahyane è tra i meno considerati da Sarri nella Lazio. Il centrocampista non è mai entrato concretamente nelle gerarchie del tecnico, giocando solo 7 partite in questa prima parte di stagione, per un totale di 286 minuti (con un assist). Per questo il marocchino potrebbe partire durante questo mercato di gennaio.

Belahyane - Fraioli

Un club di Ligue 1 sul centrocampista

C'è un'altra squadra che, nelle ultime ore, si è inserita con forza. È il Nizza, club che lo ha già avuto alle dipendenze. Sarebbe utile anche per la lista UEFA, visto che è cresciuto in Provenza fra fra il 2021 e il 2024, prima appunto di firmare con il Verona per una cifra risibile - 500 mila euro - dando il la a una grande plusvalenza, visto che è stato ceduto a oltre 10 milioni di euro. Questa è anche la cifra per il diritto di riscatto. Perché la base di un'operazione è quella di un prestito oneroso che poi porti con sé un'opzione intorno ai dieci milioni di euro per rendere il trasferimento a titolo definitivo.

Diversi interessamenti anche dalla Serie A

In Serie A lo starebbero seguendo anche Verona, da cui si è trasferito nella Capitale, Cagliari e Torino, con Baroni che l'ha avuto in biancoceleste l'anno scorso. Nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro: la Lazio a centrocampo ha ceduto Guendouzi e sta per accogliere Taylor, ma i colpi non sono finiti qui.

Per il momento non sono stati ufficializzati contatti concreti tra le società, ma la presenza di più pretendenti riflette l’apprezzamento per le qualità tecniche di Belahyane e la possibilità di collocarlo in un contesto in cui possa giocare con maggiore continuità. Rimane quindi alta l’attenzione sul suo futuro, con la Lazio pronta a valutare ogni opzione che possa risultare vantaggiosa sia per il club che per il calciatore.