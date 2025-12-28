Milan-Hellas Verona 3-0, non c'è partita a San Siro

Alle ore 12.30 di questa domenica è andato in scena il match tra Milan ed Hellas Verona, nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Sfida che ha visto padroneggiare la squadra di Massimiliano Allegri su quella di Paolo Zanetti. Il Milan è stata sempre padrona del campo ed ha chiuso la vittoria con il risultato di 3-0.

L'andamento del match

Prima mezz'ora di gara equilibrata tra i rossoneri e i gialloblu. Occasioni da una parte e dall'altra nonostante il possesso di palla schiacciante da parte del Milan. Il risultato si sblocca al minuto 46 con la rete del solito Pulisic. La ripresa riprende con la squadra di Allegri decisamente più sul pezzo e nel giro di pochi minuti arriva la doppietta di Nkunku, prima su rigore e poi siglando il 3-0 con freddezza.

Le rispettive classifiche

Il Milan sorride, si lancia al momento al primo posto in classifica con ben 35 punti in 16 partite giocate. Oggi arrivata una vittoria importante con una di quelle squadre piccole che solitamente rappresentano un ostacolo difficile da superare per i rossoneri di quest'anno.

L'Hellas Verona incassa una sconfitta abbastanza attendibile che fa rimanere la squadra terzultima a 12 punti in classifica.