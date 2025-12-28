Il tifo organizzato della Lazio: ecco l'iniziativa di beneficienza

La tifoseria biancoceleste organizza un'altra importante iniziativa di beneficienza per i meno fortunati. Questa volta si tratta dei bambini e dell'impegno di raccogliere, per questi ultimi, giocattoli nel periodo natalizio. L'iniziativa è stata divulgata in tutti i modi possibili a partire dai social dove le persone potranno partecipare ed aiutare. Il popolo della Lazio non mancherà a far sentire il suo apporto come accaduto già in altre occasioni solidali.

Il post Instagram della Voce della Nord

Dove partecipare

Per tutti coloro che vorranno aderire a questa bellissima iniziativa di beneficienza indirizzata ai bambini, sarà possibile farlo in occasione del prossimo match casalingo tra Lazio e Napoli, il primo del nuovo anno, il 4 gennaio 2026 presso il banchetto situato a Ponte Milvio. In alternativa è possibile partecipare presso la sede di Via Santa Maria Ausiliatrice 82 da martedì 30 dicembre fino a domenica 4 gennaio.