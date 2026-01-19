Clemente Mimun: "Il popolo laziale merita ben altro"

Sulle pagine de Il Messaggero, il direttore del TG5 Clemente Mimun, ha pubblicato il suo editoriale sulla Lazio

Tre punti benedetti quelli conquistati a Verona, finalmente con un po’ di fortuna dalla nostra parte. Positiva la prova di Taylor, già pronto a dare una mano, rivedibile Ratkov che sotto la guida del mister migliorerà e saprà rendersi utile. Ineguagliabile l’apporto dei 2500 tifosi che hanno fatto sentire la Lazio quasi in casa. Quando parla di loro Sarri quasi si commuove e non dimentica mai di elogiarli. Lo fa di cuore e i nostri supporters, che lo sanno, lo amano anche per questo. Archiviato il match contro il Verona, oggi ci tocca una partita con la squadra rivelazione del torneo: il Como. Cesc Fabregas, partito a farsi spenti, ha portato la squadra al sesto posto e ora non nasconde le sue ambizioni europee. Oltre al fenomenale Nico Paz, conta su un gruppo giovanissimo e di grande prospettiva. Tra gli altri Rodriguez e Baturina, entrambi ventenni, ma già campioni temibilissimi. Fabregas ha alle spalle la società più ricca d’Italia, con proprietari indonesiani cui si attribuisce un patrimonio di oltre 21 miliardi di dollari. Il loro sogno è quello di fare del Como una squadra importante in Europa e nel mondo, non limitarsi ad avere vip di fama planetaria in tribuna. Puntano a un mix di calcio, ulteriore valorizzazione del lago, turismo e lifestyle. E tra i proprietari e il mister si è creata una perfetta alchimia. Come sappiamo in casa nostra le cose non vanno così, anzi. Sarri, giustamente, pensa che nelle condizioni attuali non ci si possano porre obiettivi, ma giocare di partita in partita creando le condizioni per un campionato “tranquillo”, nella speranza di poter perfezionare la rosa per un futuro in cui si possa ambire all’Europa, come merita il popolo laziale. Intanto cerchiamo di riconquistare l’Olimpico. Loro hanno 6 punti di vantaggio su di noi e sono carichi a mille. Ma noi abbiamo bisogno di punti pesanti. Sarà dura per noi, ma anche per loro. Forza ragazzi,dobbiamo rispettarli.