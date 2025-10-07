Le condoglianze della Lazio all'allenatore dell'U18 dopo la scomparsa della madre

Beniamino Civitelli /
lutto

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale la Lazio ha espresso le proprie condoglianze nei confronti dell'allenatore della Lazio under 18,  Fabrizio Perrotti, a seguito della scomparsa della madre

Il comunicato della Lazio 

La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’attuale allenatore dell’Under 18 biancoceleste, Fabrizio Perrotti, per la scomparsa della sua amata madre.

“Momento di profondo dolore”

In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori e tutto il settore giovanile si stringono con affetto attorno alla famiglia.

