Giudice Sportivo: ammonizione e ammenda per Cataldi: il motivo
È stato reso noto il comunicato del giudice sportive in cui vengono riportate tutte le sanzioni comminate nel corso della giornata appena trascorsa
È ormai in archivio la sesta giornata di Serie A con le venti squadre italiane che avranno modo di riorganizzarsi durante la pausa per le Nazionali con le prossime partite in programma il weekend del 17-18 ottobre, tra due settimane.
Oggi, però, come di consueto è stato reso noto il comunicato del Giudice Sportivo in cui vengono riportate tutte le sanzioni comminate nel corso della giornata appena trascorsa.
Ammonizione e ammenda per Cataldi
A figurare sull'elenco del giudice sportivo oltre agli altri calciatori biancocelesti ammoniti durante Lazio-Torino, risulta un aggravante di un'ammenda di 1500€ a Cataldi, di seguito la sanzione ufficiale:
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE) CATALDI Danilo (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
Espulso Andreini Alessandro del Torino
Per quanto riguarda la sponda granata alle ammonizioni si somma l'espulsione ai danni del dirigente Andreini Alessandro, di seguito la spiegazione:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ANDREINI Alessandro (Torino): per avere, al 38° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale.