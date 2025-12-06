Mercato Lazio, Gaaei torna nel mirino per la fascia destra
Il nome di Anton Gaaei torna di moda in casa Lazio come nuovo possibile terzino destro
Fabiani Fraioli
Oltre alle valutazioni per il mercato di gennaio, la società biancoceleste rimane in allerta anche per giugno. Per la prossima sessione estiva, la Lazio ha intenzione di rafforzare le fasce, e in particolare, individuare un nuovo terzino destro.
Gaaei torna al centro dei riflettori
Il futuro in bilico di Adam Marusic pone diversi interrogativi per la società, che non intende rimanere con le mani in mano in caso di addio del montenegrino a fine stagione. E in questo scenario, secondo quanto trapela dall'edizione odierna de Il Messaggero, sarebbe tornato di moda il nome di Anton Gaaei dell'Ajax, nel mirino del club per coprire la fascia destra in vista della sessione di giugno.