Immobile torna all'Olimpico: l'omaggio del club biancoceleste

Un ritorno dal sapore amaro sarà, per molti tifosi biancocelesti, quello di Ciro Immobile all’Olimpico di Roma: dopo otto anni in cui l’attaccante si è affermato come il miglior marcatore della storia del club, ora per Ciro si è aperto un nuovo capitolo della carriera.

Il ritorno di Immobile

Dopo l’esperienza in Turchia con il Besiktas, Immobile ha scelto di tornare in Italia, dove attualmente è in forza al Bologna, e proprio con la maglia rossoblù farà ritorno nello stadio che lo ha accolto per otto lunghe stagioni.

Le iniziative del club

Sono settimane speciali per i tifosi laziali, ricche di ritorni romantici: dopo quelli di Luis Alberto e Milinković, questa volta la Lazio riabbraccerà anche Immobile, per la prima volta da avversario. In occasione della sfida di domani tra Lazio e Bologna, l’ex bomber biancoceleste verrà celebrato dai tifosi e dal club. L’ex numero 17 riceverà infatti il giusto riconoscimento per l’apporto dato con la maglia laziale: il club ha infatti preparato una maglia speciale per l’attaccante. Ma non solo, tutto l'Olimpico potrà rivivere alcuni degli straordinari momenti della sua carriera in biancoceleste grazie a un video celebrativo che sarà trasmesso sui maxi schermi.