Ipotesi scambio tra Gila e un neroazzurro: ecco di chi si tratta

L'addio di Mario Gila sembrerebbe sempre più una realtà, soprattutto se si pensa che il suo contratto scadrà molto presto. In vista della prossima finestra di mercato, come riporta Barzacom.it, la Lazio accetterebbe solo un'offerta pari o sopra 30 milioni di euro. Le ultime notizie evidenziano un'apertura del difensore biancoceleste nell'essere ceduto, ma Lotito non sembrerebbe così convinto, ma sembrerebbe stare valutando un possibile scambio con un neroazzurro: Davide Frattesi.

Perché Davide Frattesi?

Davide Frattesi non sembra essere interamente nei piani di Chivu e, inoltre, è sempre stato al centro dell'attenzione quando si parla di calciomercato. In caso di possibilità per la Lazio di tornare a lavorare sul mercato, il centrocampista neroazzurro sembrerebbe essere uno dei nomi preferiti dalla squadra capitolina.

La possibile trattativa di scambio Frattesi-Gila, però, sembra essere ancora in una fase acerba.

Le difficoltà dell'affare

Oltre alle richieste della società biancoceleste, anche per l'Inter ci sono problematiche: Frattesi, infatti, ha un ingaggio ridotto e se l'affare con la Lazio dovesse diventare una cosa seria, il neroazzurro si troverebbe a dover scegliere se rimanere a Milano - giocando poco - o iniziare una nuova vita a Roma, in un ambiente con aspettative ridotte rispetto quello dove si trova ora.