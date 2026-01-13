Lazio-Como, al via la vendita dei tagliandi: ecco tutte le informazioni

Dopo la sconfitta nella prima giornata di Campionato, la rosa biancoceleste si prepara a scendere in campo allo stadio Olimpico per affrontare nuovamente il Como, partita in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:45. La gara non sarà affatto facile, dato che sin dal mercato estivo l'avversario si è rafforzato ed è diventato un pericolo per tutte le altre squadre del Campionato, tuttavia, se vuole cercare di raggiungere l’obiettivo Europa, la Lazio dovrà fare il possibile per tentare di portarsi a casa i 3 punti.

Lazio-Como: la vendita dei tagliandi

Per questa gara è stata attivata la speciale tariffa 4 insieme, con cui sarà possibile acquistare 4 biglietti dello stesso settore ad un prezzo vantaggioso. Per poter usufruire di questa iniziativa, è obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti e contemporaneamente. Sarà possibile acquistare i biglietti presso: ON-LINE tramite il circuito Vivaticket Punti vendita Vivaticket Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900. TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%. (*) I biglietti ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso essere acquistati solo presso i negozi Lazio Style 1900.

(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 01/01/2010. (***) Tutti i ragazzi nati dal 01/01/2012 accompagnati da un genitore (o parente entro il 4° grado) in possesso di biglietto a pagamento, potranno accedere gratuitamente allo stadio ritirando contemporaneamente l’apposito tagliando nominativo omaggio e il biglietto a pagamento dell’accompagnatore. L’operazione Omaggio Under 14 si potrà essere effettuata esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 e, solo il giorno della gara, presso la biglietteria di Via Nigra. Il ritiro del biglietto omaggio under14, deve esser fatto in contemporanea all’acquisto del biglietto dell’adulto. Clicca qui per leggere le indicazioni degli omaggi under 14. (****) Per poter usufruire di questa iniziativa, è obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti e contemporaneamente. I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2022 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria. All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

