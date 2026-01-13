Calciomercato, Raspadori cambia rotta: accettata l'offerta di un altro club di Serie A

Prima era derby per Raspadori, infatti, l'attaccante era entrato nel mirino sia della Lazio che della Roma, successivamente la Società biancoceleste ha optato per Petar Ratkov e questo faceva pensare ad un futuro in giallorosso quasi certo per l'ex Napoli. A grande sorpresa, c'era un altro club di Serie A che stava spingendo per far vestire a Giacomo Raspadori la propria maglia: l'Atalanta.

Calciomercato, l'offerta dell'Atalanta

Come riportato da Alfredo Pedullà sulla piattaforma social X, il club di Bergamo è riuscito in un grande colpo e si è aggiudicato l'attaccante. Un acquisto a titolo definitivo e con un'offerta di 25 milioni che sicuramente nè Raspadori nè l'Atletico potevano rifiutare.

Il punto di Alfredo Pedullà