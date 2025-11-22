Napoli-Atalanta 3-1, show con tre reti in 45 minuti sulla Dea

Il match delle ore 20.45 del sabato sera è quello tra Napoli-Atalanta. Debutto per Palladino sulla panchina bergamasca dopo l'esonero di Ivan Juric. Dall'altra la squadra di Conte che cerca di tornare ai massimi livelli per difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

La sfida finisce 3-1 per la squadra di casa che gioca probabilmente la miglior partita dell'anno. Poca Atalanta questa sera, la reazione arriva solo nel secondo tempo ed è fin troppo poco per gli uomini di Palladino.

L'andamento del match

Il Napoli parte subito a mille: azioni offensive e giro palla veloce. Al minuto 17 il risultato cambia, David Neres raccoglie l'assist di Hojlund e con freddezza segna il vantaggio partenopeo. Il match continua a senso unico e al 38simo è 2-0, ancora David Neres in versione bomber questa sera. Antonio Conte chiede ai suoi di spingere ancora e al 45simo giunge il tris, stavolta Lang a siglare il 3-0.

Nel secondo tempo l'atteggiamento della squadra di casa è chiaro, controllare la gara senza correre rischi. L'Atalanta dalla sua prova la reazione d'orgoglio e crea qualche occasione interessante. Il gol della bandiera arriva al 52simo grazie al neo entrato Scamacca. Il risultato finale è 3-1.

Le rispettive classifiche

Il Napoli vola al primo posto in attesa degli altri match di domani, i punti sono 25 e la vittoria di oggi è senz'altro un segnale incoraggiante. Continua invece la striscia negativa per l'Atalanta che perde posizioni. I punti sono 13 e la posizione la 13sima, Palladino avrà molto da lavorare, sia dal punto di vista tattico che mentale.