Cancellieri potrebbe vestire la maglia dell'Italia: Gattuso e la convocazione
Dopo un inizio stagione scoppiettante, Gattuso sembrerebbe voler vedere Cancellieri in nazionale: tutte le novità.
Matteo Cancellieri ha iniziato molto bene questa stagione. Il biancoceleste, infatti, può contare ben 3 gol e, come riporta Onefootball, una precisione dei passaggi pari al 76%.
In questi giorni, inoltre, la sua carriera potrebbe evolvere ulteriormente perché, grazie soprattutto a questo brillante inizio, Gattuso sembrerebbe volerlo tra gli Azzurri.
Ecco tutti i dettagli.
La situazione della Nazionale Italiana
Ad oggi, con il secondo posto blindato, l'Italia passa ai playoff di marzo, indispensabili per tornare a giocare il Mondiale.
Nonostante tutto, però, questo non determina che le prossime due sfide debbano essere prese sottogamba… anzi, come riporta CalcioNews24, sono proprio le partite contro la Moldavia e la Norvegia che potrebbero essere indispensabili per provare qualcosa di nuovo.
Perché Matteo Cancellieri?
Il ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, sembrerebbe star valutando l'entrata in gruppo di Matteo Cancellieri, esterno biancoceleste. La decisione deriverebbe dalla voglia di dar spazio ai calciatori che, fino a questo momento, non sono stati utilizzati al massimo.