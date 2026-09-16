Meeting annuale con l'AIA presso l'S.S. Lazio Training Center

Il meeting annuale con l`AIA in scena presso il Training Center della S.S. Lazio

Patrizio Pasqualini /
mariani
(Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Si è svolto oggi, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Lazio,  l’appuntamento annuale fra i tesserati biancocelesti e l’AIA per gli aggiornamenti relativi al regolamento della stagione 2026-2027. 

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A rappresentare la classe arbitrale è stato Maurizio Mariani, fischietto internazionale, ormai prossimo alle 300 presenze fra A e B, accolto dal Club Referee Manager della S.S. Lazio, Riccardo Pinzani. 

 

Il tradizionale incontro con la prima squadra si è tenuto nella sala video del Training Center S.S. Lazio, a Formello.

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