Lazio-Icardi, il sogno di Lotito resta vivo: ma c’è un ostacolo decisivo

Dopo il tesseramento di Diogo Leite, nella lista Serie A della Lazio restano ancora due posti vacanti. Una situazione che mantiene aperti alcuni scenari e, soprattutto, un nome che Claudio Lotito non avrebbe mai smesso di sognare: Mauro Icardi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'attaccante argentino è ancora alla ricerca di una squadra e di un nuovo progetto. L'eventuale operazione, però, presenta diversi ostacoli. Non soltanto economici.

Patric, alle prese con uno stiramento, e Luca Pellegrini restano infatti fuori rosa. Per il terzino si tratterebbe di un taglio punitivo con l'obiettivo di spingerlo verso un'altra sistemazione, considerando anche i 2,4 milioni di stipendio.

Lazio-Icardi, Lotito continua a pensarci ma Gattuso resta freddo

Il nome di Mauro Icardi continua dunque a gravitare intorno alla Lazio. Lotito non avrebbe mai abbandonato completamente l'idea di portare l'ex attaccante dell'Inter nella Capitale.

Differente, invece, la posizione di Gattuso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico è sempre stato freddo davanti alla possibilità di un suo eventuale arrivo: «Non è funzionale».

Una valutazione legata sia alle caratteristiche dell'ex centravanti dell'Inter sia alla volontà di non alterare, con una personalità così importante, gli equilibri di uno spogliatoio unito e compatto.

Ma non è l'unico elemento che rende complicato un eventuale assalto a Icardi.

La Lazio ha infatti investito 3 milioni di euro, per un totale di 12 milioni con bonus facili, per acquistare a titolo definitivo Andrea Pinamonti. L'arrivo dell'argentino aprirebbe quindi inevitabilmente un interrogativo: avrebbe senso relegare in panchina il centravanti appena acquistato?

Icardi-Lazio, stipendio e costo del lavoro: perché prima devono tornare i conti

C'è poi la questione economica. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Icardi pretenderebbe almeno 3 milioni di euro di stipendio.

Una cifra analoga a quella dell'ex Real Madrid Alaba, successivamente scartato in favore di Diogo Leite, e comunque inferiore ai 6 milioni richiesti da Marcelo Brozovic, ex compagno dell'argentino.

Per Lotito, però, il punto centrale rimane quello dei conti.

La Lazio deve infatti confrontarsi con il parametro dello 0,82% del costo del lavoro allargato. Un eventuale sforamento determinerebbe un altro blocco totale del mercato.

Ecco perché, prima di poter eventualmente trasformare il sogno Icardi in qualcosa di più concreto, sarà necessario ristabilire gli equilibri economici.

A questo punto resta quindi una domanda: chi potrebbe essere il prossimo indiziato a lasciare la Lazio per permettere al club di far tornare i conti di bilancio?