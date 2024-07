Il Messaggero | Fabiani: "Serve pensare alle uscite, James Rodriguez…"

Come riportato da Il Messaggero, per ora rimane solo un sogno legato ad una premonizione sbandierata a metà maggio: "Si è chiuso un ciclo, costruiremo una squadra di giovani sul modello Leverkusen e Feyenoord. Nel mio calcio non sono contemplati ultratrentenni assicurava il ds Fabiani a RadioSei ma se poi in estate si presenterà un giocatore importante, di nome, non ci faremo sfuggire l'occasione di prenderlo." Dopo due mesi, e quattro colpi di prospetto più la scommessa Castrovilli, è stata offerta la stella James Rodriguez su un piatto d'argento per completare il mercato, restituire qualità alla Lazio e riaccendere l'entusiasmo dei tifosi, scottati ancora dal mancato sbarco di Greenwood.

La concorrenza per James

La suggestione del 33enne ex Real, svincolato dal San Paolo, da ieri sta mandando in delirio un popolo. Il trequartista vuole tornare nel Vecchio Continente dopo aver vissuto una Coppa America da fenomeno, con 6 assist e un gol.

Il suo agente Jorge Mendes lo ha proposto anche a Napoli, Atletico Madrid, Betis e Porto, la squadra dove sì lanciò proprio nel calcio europeo. James chiede almeno un biennale a 3,5 milioni l'anno più bonus. Vanno inserite le commissioni, fatte valutazioni sulla discontinuità e lo stato fisico, ma può rivelarsi un affare da valutare sino in fondo.

Le parole di Fabiani su James Rodríguez al Messaggero

Il ds Fabiani conosce la concorrenza, non chiude allo sbarco, ma non vuole illudere nessuno: