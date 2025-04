Taty-Dia, la coppia ritrovata che fa volare la Lazio

Una Lazio a due punte, una marcia in più

Che la coppia d’attacco formata da Castellanos e Dia stia facendo la differenza è ormai evidente. La vittoria sul Genoa lo ha confermato con forza: i due centravanti hanno deciso la gara a suon di gol, offrendo una prova concreta del loro impatto. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha un rendimento decisamente superiore quando entrambi sono in campo. La media punti stagionale in queste condizioni è da big: ben 2,42 a partita, frutto di 11 vittorie, 1 pareggio e appena 2 sconfitte.

Quando uno manca, il motore si inceppa

La musica cambia drasticamente quando viene a mancare uno dei due. Nei match in cui la Lazio ha dovuto fare a meno di uno tra Taty Castellanos e Boulaye Dia, il rendimento è crollato. I numeri parlano chiaro: la media punti scende a 1,31 a partita, un calo significativo che ha inevitabilmente pesato sulla classifica. La presenza simultanea dei due bomber sembra essere la chiave per mantenere alta la competitività e inseguire fino all’ultimo l’obiettivo Champions.