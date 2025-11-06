Lazio spietata: pochi tiri, ma massima resa. Sarri si affida alla concretezza, ma Dia?

Come è spietata a questa Lazio? Ogni 11,7 tentativi la squadra riesce a fare goal. Come riporta Il Messaggero, spesso rimangono rimpianti per le reti sbagliate e altrettante vittorie sfumate in queste due specie di campionato, ma c’è dato che testimonia l’esatto contrario per i biancocelesti.

Il dato che stupisce

È vero che l’attacco è poco prolifico e, talvolta, si incarta, ma quando spara non lascia scampo quasi a nessuno. I giocatori della Lazio sono quattordicesimi per tiri (153) in Serie A, sono anche al terzo posto (dietro Internet e cremonese) nel rapporto con realizzati (13), ovvero 8,5%. La concretezza sta rimpiazzando lo spettacolo, in assenza di impulsi di qualità al mercato bloccato: ecco perché, negli schemi di Sarri, il contropiede sta diventando un’arma altrettanto efficace quanto la difesa solida. A Pisa la Lazio non era andata oltre lo 0-0 per il Basic si era fermato al palo e Isaksen aveva asciugato un’occasione d’oro. Lunedì sera, anche se l’andazzo sembrava lo stesso, ad un certo punto danese ha fatto esplodere l’Olimpico con un colpo mancino nel secondo tempo. Dopo il calvario della mononucleosi è ancora più importante l’ultima vittoria arrivava grazie a lui e a Zaccagni.

Il problema di Dia

12 punti nelle ultime sei gare, contro il Genoa ha iniziato la risalita della Lazio all’ottavo posto. C’è però un giocatore a parte un’estrema difficoltà e che è proprio Dia. Il senegalese corre per relegare i parti e attirare su di te gli avversari, al punto da perdere la lucidità per fare goal. Sarri lo protegge perché non ha cambiato il suo pensiero da agosto: preferisce i suoi movimenti a quelli del Taty (che si verificherebbe volentieri se arrivasse un’offerta da 30 milioni e degno sostituto). Anche se non segna caterve di goal, il suo centravanti ideale deve fare segnare gli esterni, aprendo il gioco e non dando punti di riferimento. Dia è fra i pochi acquisti degli ultimi sessioni di mercato che Sarri non boccia su cui punta anche contro l’intera a San Siro, dandogli tutta la sua fiducia.