Genoa, Daniele De Rossi in città: il video del suo arrivo

Il Genoa apre un nuovo capitolo con l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina rossoblù. L’ex capitano e allenatore della Roma prenderà il posto di Patrick Vieira, esonerato dopo una serie di risultati deludenti che hanno spinto la società ligure a cambiare guida tecnica.

De Rossi nuovo allenatore del Genoa

De Rossi è stato accolto con entusiasmo al suo arrivo in Liguria, come testimonia il video pubblicato su Instagram da calciomercato.com. Il tecnico, 41 anni, avrà il compito di rilanciare una squadra dal grande potenziale ma finora incapace di trovare continuità di rendimento.

Una nuova sfida per l’ex capitano giallorosso

Dopo l’esperienza alla Roma e il periodo di apprendistato nello staff azzurro, De Rossi torna in Serie A con il desiderio di dimostrare le proprie qualità da allenatore. Il Genoa punta sulla sua grinta, sulla conoscenza del calcio italiano e su una forte capacità di motivare il gruppo. Nei prossimi giorni è attesa la sua presentazione ufficiale e il primo allenamento con la squadra. I tifosi sognano che De Rossi possa dare identità e carattere al Genoa, riportandolo a competere con maggiore ambizione in campionato. L’era De Rossi è appena iniziata, e a Genova si respira già aria di rinnovato entusiasmo.

Il video