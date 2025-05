Lazio-Juventus: la squadra biancoceleste scenderà in campo con un nuovo sponsor

Questo pomeriggio, 10 maggio 2025, alle ore 18:00, andrà in scena la partita tra Lazio e Juventus.

Una delle novità riguarda proprio lo sponsor della maglia con la quale la squadra di Baroni scenderà in campo.

La nuova maglia

I biancocelesti, in occasione di questo match contro la Juventus, così importante per una possibile qualificazione in Champions, indosseranno una maglia con un nuovo sponsor: il brand di “Villa Mafalda”, una Casa di Cura privata, eccellenza nella sanità.

Il comunicato della società