Lutto nel mondo Lazio: morto l'ex calciatore delle giovanili Giulio Timperi

Lutto per i colori biancocelesti. Sì è spento ieri a 81 anni nella sua casa romana circondato dall’instancabile affetto delle figlie - Alessia e Marta - Giulio Timperi, nato a Roma il 2 luglio 1944. Tifoso della Lazio fino all’ultimo, aveva giocato come ala nelle giovanili della stessa Lazio scendendo in campo anche nell’incontro tra la Rappr. Modena - Lazio 1-2, partita del quadrangolare di Sassuolo del 1962. Le esequie si terranno a Roma il 25 settembre alle ore 9 presso la Chiesa di Santa Maria della Mercede.

La sua Lazio del 1961-62

Un anno tribolato quello in cui giocò Giulio Timperi nelle giovanili e affacciandosi in prima squadra. La Lazio giocava in serie B ed in quella stagione gli allenatori a sedere sulla panchina furono ben 3: Paolo Tedeschini, Roberto Lovati ( che della squadra era anche il portiere ), Carlo Facchini. In rosa i nomi di spicco erano quelli di: Bob Lovati tra i pali, Juan Carlos Morrone e Claudio Bizzarri in attacco e Nello Governato con Paolo Carosi per il centrocampo.

La posizione nel campionato in B

La Lazio si classificò alla 4^ posizione su le 20 partecipanti al campionato di serie B. Ben 42 i punti conquistati e un buon cammino in Coppa Italia dove la squadra raggiunse gli ottavi di finale. Il miglior realizzatore fu Morrone, la punta realizzò ben 14 reti in campionato e una in coppa Italia.