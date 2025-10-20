Giordano: “Vi dico la mia sulla partita di ieri. Su Provedel…”

Il post Atalanta-Lazio



Ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha analizzato la gara tra Atalanta e Lazio, terminata 0-0 alla New Balance Arena.

Queste le sue parole:

I tre punti li potevi fare. Come valori rispetto all’anno scorso sei lo stesso se non addirittura meglio con l’arrivo di Cataldi e Cancellieri, invece l’Atalanta mi sembra indebolita e ha perso Retegui capocannoniere. L’anno scorso te la giocavi, dovresti farlo anche ora.

Sicuramente è un buon punto che fa la classifica, ti vivi la settimana in un modo perché oggi i giornali parlano di spirito di gruppo. Se la palla fosse entrata avrebbero detto che la Lazio è in crisi perché si basa tutto sull’episodio.

Provedel? Io non l’ho mai perso il portiere. L’anno scorso ha fatto una stagione così così, il portiere è uno solo ed è più facile vedere l’errore, ma pure Maignan fa errori ogni 3-4 partite e rimane un fenomeno. Ieri Provedel è stato fenomenale su tante parate, i problemi sono altri nella Lazio.

Miglioramenti in difesa? Una squadra che subisce 5-6 occasioni nitide non è considerabile solida. Aveva fatto bene nel primo tempo ma nel secondo tempo non posso dire che la prestazione sia stata buona, al netto delle individualità come Gila che ha giocato benissimo.