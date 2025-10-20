Gila trascina la difesa e lancia un messaggio sui social - FOTO

Mario Gila è stato senza dubbio l’MVP della sfida tra Lazio e Atalanta, continuando a brillare con prestazioni solide che stanno letteralmente salvando la retroguardia biancoceleste. Nel pomeriggio di ieri è andata in scena la settima giornata di Serie A, con la Lazio impegnata a Bergamo contro la squadra di Juric, portando a casa un solo punto: il secondo pareggio consecutivo dopo quello ottenuto all’Olimpico contro il Torino.

Solo pari al New Balance Arena

Nel primo tempo, la squadra di Maurizio Sarri ha avuto diverse occasioni per sbloccare il match, ma nella ripresa ha dovuto resistere al forte pressing offensivo dell’Atalanta, capace di costruire numerose occasioni da gol. A evitare la sconfitta è stata una difesa compatta e ben organizzata, frutto del lavoro maniacale del tecnico toscano sul reparto arretrato.

La straordinaria prestazione di Gila

A brillare su tutti è stato il difensore spagnolo Gila, autore di una partita sontuosa. Sempre in anticipo sugli attaccanti bergamaschi, è stato decisivo in molteplici situazioni pericolose, confermando il suo momento di forma straordinario.

Il centrale spagnolo ha voluto condividere la sua soddisfazione anche sui social, pubblicando un post dedicato alla partita. Nella descrizione, Gila ha scritto un messaggio emblematico: “Shameless” - spudorato/senza vergogna -, forse un riferimento a una risposta di carattere, a una Lazio che, pur tra mille difficoltà, sta provando a reagire.

Il momento biancoceleste, infatti, non è dei più semplici. Le numerose assenze per infortunio stanno pesando notevolmente sulle scelte di Sarri, già frustrato da un mercato bloccato, che ha spento molte delle sue ambizioni di rafforzamento. Nonostante ciò, prestazioni come quella di Gila rappresentano una boccata d’ossigeno e un segnale positivo per il prosieguo della stagione.

Il post del difensore