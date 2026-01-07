Lotito: "Abbiamo già una rosa su cui puntiamo. Ecco il nostro progetto. E su Ratkov..."

In casa biancoceleste la società sta già muovendo i primi passi sul fronte del mercato, il tema più caldo in queste ore. Proprio su questo argomento il presidente biancoceleste, Claudio Lotito è intervento ai microfoni di Dazn facendo il punto sulle scelte del club capitolino.

Voglio tranquillizzare tutti che la Lazio non sta smantellando la rosa. Rispetto a ciò che si pensa siamo molto organizzati. Abbiamo una struttura che lavora h24, scandagliamo tutti i giocatori in tutto il mondo, giocatori che li seguiamo passo passo. Non ci siamo improvvisati su Ratkov, lo seguivamo da diverso tempo. Abbiamo mandato un osservatore. Sappiamo tutto di lui: è velocissimo, ha le tutte caratteristiche che servivano alla Lazio.

Se un giocatore vuole andare via e ha altre ambizioni non possiamo trattenerlo, come nel caso di Castellanos: abbiamo dimostrato che è un giocatore che valeva rispetto a quanto ci si poteva aspettare. Guendouzi? Stiamo ringiovanendo la rosa. Stiamo impostando una squadra che ha fame, persone che scelgono la Lazio, che hanno interesse a mostrare il loro valore e costituire un valore aggiunto. I tifosi devono stare tranquilli, nessuno smantella, stiamo facendo investimenti mirati e ponderati. Vogliamo persone che stanno all'interno e che hanno il piacere di starci.

Stiamo facendo un'opera di ringiovanimento e vogliamo giocatori che hanno voglia di venire alla Lazio, avendo potenzialità. Ci sono giocatori con grandissime qualità. Giocatori attenzionati non oggi: abbiamo una sala a Formello con otto postazioni altamente tecnologica. Abbiamo già una rosa di giocatori sulla quale puntiamo. Abbiamo una serie di giocatori che abbiamo attenzionato e visionato sul posto, selezionando i migliori, valutando anche le qualità morali.