Gli errori arbitrali in Lazio-Fiorentina fermano Sozza, VAR e AVAR

La questione degli arbitri si aggiunge ai mille problemi che hanno caratterizzato in negativo la stagione della Lazio: il mercato bloccato in estate, i tanti infortuni e le squalifiche hanno condizionato sin qui il percorso dei biancocelesti in campionato.

Sozza fermato dopo Lazio-Fiorentina

L’arbitro Sozza, dopo i gravi errori in Lazio-Fiorentina non è stato designato in questa giornata, stesso discorso per VAR e AVAR di quella partita. Ricordiamo che la stessa decisione è stata presa anche nella precedente giornata.