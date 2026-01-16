Lazio, ci siamo: ecco l'offerta per Mendoza dell'Elche

La Lazio continua a lavorare sul calciomercato in entrata. I biancocelesti sono impegnati a cercare un tassello a centrocampo per accontentare Maurizio Sarri che ha necessità di una mezzala di qualità. I nomi sono diversi ma quello su cui i capitolini sembrano puntare fortemente è quello di Rodrigo Mendoza dell'Fc Elche. Non si tratta più di semplice interesse ma di un affondo concreto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con un'offerta, a riportarlo è Marca. La proposta che la Lazio recapiterà all'Elche è importante, si parla infatti di ben 20 milioni di euro.

Il profilo di Mendoza

Un centrocampista che sembrerebbe completo. Appena 20 anni, classe 2005 ma grande tecnica e velocità nello smistare palloni e fornire assist. Non disdegna nemmeno la fase di inserimento, elemento determinante per il gioco di Maurizio Sarri. La Lazio sembra aver messo nel mirino lui come rinforzo a centrocampo e l'intenzione è quella di portarlo nella capitale in questa finestra di calciomercato invernale.