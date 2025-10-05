Women | Como-Lazio, formazione inedita per Grassadonia!
Le formazioni ufficiali di Como e Lazio in vista del match delle ore 12:30
Terminata la parentesi della Women's Cup, nuova competizione della FIGC, in cui la Lazio ha fatto un ottimo percorso, arrivando alla Final Four, ma uscendo alla semifinale nel derby capitolino contro la Roma per un drastico 3-0, per la squadra di Grassadonia è già tempo di Serie A.
Nel lunch match di oggi le biancocelesti saranno ospitate dal Como allo Stadio Ferruccio di Seregno per la prima giornata di Serie A Women. Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici.
Le undici titolari del Como
COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Bergersen, Sagen, Howard, Szabó; Petzelberger, Vaitukaityte, Madsen; Kramzar, Nischler, Lehmann. A disp.: Schroffenegger, Ruma, Marcussen, Chidiac, Cecotti, Bernardi, Pavan, Picchi. All.: Stefano Sottili
Le formazioni ufficiali della Lazio
LAZIO (4-3-3): Durante; Castiello, Mesjasz, D'Auria, Oliviero; Vernis, Benoit, Simonetti; Le Bihan, Piemonte, Monnecchi. A disp.: Karresmaa, Martin, Ashworth-Clifford, Mancini, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia