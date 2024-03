Bayern Monaco - Lazio | Muller: "Non importa cosa dicano i giornali, non siamo un disastro..."

Thomas Muller, oggi, ha tirato fuori dal cilindro una prestazione superlativa. Il trequartista tedesco, classe 1989, ha siglato il gol “decisivo” del 2-0, ma la sua paryita è stata costellata da giocate di grande qualità e tantissima intensità.

Queste le sue parole ai microfoni di Amazon Prime Video nel post-partita di Bayern Monaco - Lazio:

"Siamo ovviamente molto felici. Vogliamo solo goderci queste emozioni, non importa cosa sia stato scritto sui giornali in questi giorni. La squadra ha risposto e ha meritato la vittoria sul campo. Non siamo un completo disastro. Abbiamo avuto qualche problemi in campo, è vero, ma oggi è andato tutto bene".