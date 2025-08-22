La Lazio cerca un nuovo simbolo: il club vuole trovare l’erede di Olympia

Una nuova stagione alle porte

Tra poco più di un giorno la Lazio farà il suo debutto in Serie A. La formazione di Maurizio Sarri è pronta a scendere in campo, mentre la società è impegnata su più fronti: dal mercato, con uno sguardo già rivolto alla sessione invernale, fino alla ricerca di un nuovo simbolo da regalare ai tifosi. Il club vuole infatti trovare l’erede di Olympia, l’aquila che ha accompagnato la squadra fino allo scorso gennaio.

La ricerca del nuovo simbolo

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio è ancora alla ricerca del nuovo rapace dopo l’addio di Juan Bernabé. Nei mesi scorsi era stato fatto il nome di Monica, un’aquila di Tolfa, ma la trattativa non è andata a buon fine. Restano comunque diverse opzioni in ballo, una delle quali in fase avanzata. L’obiettivo del club è di presentare la nuova aquila il prima possibile, magari già in occasione della prima sfida casalinga del 31 agosto contro il Verona.