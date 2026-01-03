Mandas, cessione in stand-by: frenata della Lazio sul possibile addio

Nonostante il portiere greco fosse stato inserito nella lista dei possibili partenti, alla luce della volontà da parte del giovane di ricercare maggiore continuità, finora mancata nella Lazio di Sarri, dove la titolarità indiscussa è stata affidata a Ivan Provedel, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport il possibile addio di Mandas sarebbe al momento in stand-by.

Con la cessione di Castellanos, che ha garantito alla Lazio un’importante plusvalenza, i piani a Formello sembrano essere cambiati. Se da un lato il portiere avrebbe manifestato la volontà di lasciare la Capitale per trovare spazio e continuità, dall'altro Sarri non appare convinto di privarsi del giocatore, se non a fronte di un sostituto all’altezza.

Incastri di mercato

Gli incastri di mercato, al momento, sembrano quindi portare Mandas verso la via della permanenza almeno fino a giugno. L'ipotesi di uno scambio con Leali del Genoa appare al momento frenata, nonostante il via libera da parte di Sarri e del suo staff. Nel frattempo, anche l'addio di Perin alla Juventus aveva avvicinato il greco ai bianconeri. Tuttavia, la situazione sembra essersi ribaltata completamente.

Coppa Italia, unica chance per Mandas

Dal canto suo, Mandas non sarebbe disposto a sedere in panchina per sempre e vorrebbe mettersi in mostra sul campo. Con l’impegno anche in Coppa Italia, alla Lazio potrebbero servire due portieri in grado di fare la differenza. E, proprio nella competizione nazionale, contro il Milan, il greco ha avuto la sua occasione, che al momento rappresenta l’unica chance per giocare.

Con il mercato appena iniziato, le strategie sono ancora in fase di definizione e molto dipenderà anche dalle stesse mosse del giocatore: se nei mesi scorsi sembrava deciso a lasciare il club, oggi resterebbe in attesa di eventuali opportunità dalla Premier League o dalla Liga. In questo modo la questione riguardo la sua possibile cessione resta ancora in bilico.

Con l'addio di Mandas la Lazio guarda al futuro: il sostituto

In caso di addio, la Lazio starebbe valutando nuovi nomi per il ruolo di vice Provedel, tra cui il figlio d’arte Filip Stankovic, attualmente in forza il Venezia e riscattato in estate dall’Inter, che detiene una percentuale sulla futura rivendita.