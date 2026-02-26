Il punto dall'infermeria: le condizioni di Gila e Basic

Maurizio Sarri in vista dei prossimi impegni contro il Torino e l’Atalanta dovrà fare a meno di Mario Gila e Toma Basic. Lo spagnolo è stato costretto al cambio forzato nell'ultima sfida di campionato contro la Dea ed è alle prese con un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il croato, invece, è ai box dallo scorso 7 gennaio per fastidi all'adduttore.

Forfait di Gila e Basic in vista di Torino

Nella doppia seduta a Formello andata in scena nella giornata di ieri, i due giocatori hanno continuato a lavorare a parte. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, infatti, è quasi certo il forfait di entrambi in vista dell’impegno di domenica a Torino, mentre ci proveranno per mercoledì per la semifinale d’andata controlla l’Atalanta.

Torna Lazzari

Se Gila e Basic si aggiungo alla lunga lista di infortunati in casa Lazio, che vede ai box ancora Rovella, Pedro e Gigot, Sarri potrà, invece, avere a disposizione Manuel Lazzari, ufficialmente reintegrato dopo aver smaltito la lesione al polpaccio.