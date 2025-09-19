Roma, Svilar: “Derby? Durante la settimana si respira…”
Queste le parole del portiere dei giallorossi sul derby di domenica contro la Lazio
È tutto pronto per Lazio-Roma
Il derby si avvicina, domani sarà giornata di vigilia con i due allenatori che presenteranno il match in conferenza stampa. Sia Lazio che Roma sono reduci da una sconfitta, ci sarà sicuramente voglia di rivalsa per le due compagini. Ai microfoni di CBS Sport, Mile Svilar ha parlato così del derby della Capitale.
Le parole di Svilar sul derby della Capitale
Il derby? È sempre una gara pazzesca, ma io preferisco quando si gioca in casa. Lo stadio pieno, l’atmosfera che si crea è qualcosa di speciale. Il derby è la partita dell’anno, e i tifosi ce lo fanno sentire già dal lunedì. Durante la settimana del derby si respira qualcosa di diverso. La tensione cresce ogni giorno e anche nello spogliatoio l’adrenalina si sente. I tifosi ti fermano per strada, ti incitano, ti trasmettono la loro passione. È una partita che si vive molto prima del fischio d’inizio.