Zaccagni: dopo l'intervento è pronto a tornare più forte di prima

Dopo l'intervento ben riuscito, Mattia Zaccagni è già proiettato verso la nuova stagione e punta il Mondiale con l'Italia.

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante biancoceleste è ben voluto sia da Sarri che da Gattuso e proprio per questo motivo ha deciso di rinunciare alla fine delle vacanze per tornare ad essere in forma.

L'intervento

Per tre mesi, infatti, Zaccagni non ha giocato al meglio delle sue qualità a causa di forti dolori… è per questo motivo che due settimane fa si è sottoposto ad un intervento:

Ora sono convalescente, ma tra pochi giorni tornerò a correre. Voglio una grande stagione con la Lazio e il Mondiale con l’Italia.

Sarri lo aspetta a braccia aperte, anche perché è uno dei giocatori più importanti per la Lazio: fa gol, fornisce assist, inventa…

Inoltre, se con Baroni al numero 10 biancoceleste gli venne concessa la facoltà di girare per il campo, con il Comandante, invece, Zaccagni tornerà ad essere un attaccante esterno da 4-3-3.

Il passaggio da Baroni a Sarri

L'attaccante biancoceleste, inoltre, è sempre stato abituato a sterzare, creare occasioni e superiorità numerica aiutando i centrocampisti e puntando l'uomo. Proprio per questo motivo Sarri ha bisogno di rimetterlo in forma in prima possibile.