Bologna-Cremonese 1-3, colpaccio degli uomini di Nicola

Rossoblu irriconoscibili davanti al coraggio e alla solidità dei grigiorossi

E' la sfida che chiude la 13sima giornata del campionato di serie A. Luci accese al Renato Dall'Ara per Bologna-Cremonese. Un match che vede ovviamente favoriti e padroni di casa per agganciare il quarto posto che significherebbe qualificazione Champions League. Le cose non vanno come da pronostico però. La partita finisce 

L'andamento del match

Fin dai primi minuti i tifosi di calcio assistono ad una partita particolarmente equilibrata. Il Bologna sembra troppo lento nella manovra e non riesce a sfondare il muro difensivo della Cremonese. Quest'ultima invece appare ben organizzata e pronta a ripartire velocemente pungendo in avanti. Al minuto 31 Payero sblocca la partita con la rete del vantaggio. Passano solo 3 minuti e arriva il raddoppio, stavolta è l'inglese Vardy a metterci tutta la sua freddezza per siglare lo 0-2. I rossoblu accusano il colpo ma riescono a conquistare un rigore nel recupero del primo tempo: Orsolini lo realizza.

Il secondo tempo riparte come si era chiuso. Ospiti sugli scudi, più lucidi e organizzati mentre il Bologna è in affanno. Bastano 5 minuti alla Cremonese per calare il tris, ancora Vardy a castigare i rossoblu. La partita finisce con il risultato a sorpresa di 1-3.

Le rispettive classifiche

Occasione sprecata per il Bologna. Poteva essere una vittoria importante per salire a 27 punti e agganciare la Roma al quarto posto. Nulla di fatto, resta una buona classifica e i 24 punti accumulati prima del match di stasera.

Colpo grosso in casa Cremonese invece. Sicuramente una vittoria inaspettata ma più che meritata. I punti adesso sono 17 e la posizione è l'undicesima.

