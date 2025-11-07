Cardone: "A gennaio probabilmente sarà mercato a saldo zero. Sta a Lotito..."

La Lazio domenica sarà chiamata al complicato ostacolo Inter. La squadra di Sarri farà visita ad una delle pretendenti per lo Scudetto ed il miglior attacco della Serie A affronterà la squadra che ha ottenuto più clean sheet in Italia. I biancocelesti dovranno far fronte ancora ad una rosa molto limitata visti gli infortunati e l'impegno sulla carta sembra proibitivo.

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per fare il punto della situazione.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

Zaccagni e Isaksen sono in questo momento le risorse offensive più importanti della Lazio. L’assenza molto probabile di Romagnoli qualcosa ti toglie, nonostante Provstgaard fino ad ora ci abbia stupito; per il danese san Siro sarà una prova gigantesca. L’obiettivo della Lazio domenica sera è quello di mettere in dubbio un pronostico che sulla carta è chiuso.

