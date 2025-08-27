Andrea Mancini (figlio di Roberto): "Lo Scudetto con la Lazio è stato indimenticabile"
L'intervista alla Gazzetta dello Sport del figlio di Roberto Mancini, che ha voluto ricordare il secondo Scudetto vinto dalla Lazio
A 33 anni, Andrea Mancini è tornato a Genova, nella società che ha segnato profondamente la carriera di suo padre. Dalla primavera scorsa, è il nuovo direttore sportivo della Sampdoria.
In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il figlio di Roberto Mancini ha raccontato alcuni momenti della sua infanzia quando il papà ancora giocava. Uno dei momenti più indimenticabili, ricorda, è stato la vittoria del secondo Scudetto della Lazio.
Lo Scudetto della Lazio
Sempre in campo o in tribuna, con qualsiasi squadra. Indimenticabile lo scudetto con la Lazio, bellissimi quelli con l’Inter e il City. Tutte squadre rimaste nel mio cuore.
I giocatori che più amavo? Veron e Mihajlovic a Roma, Yaya Touré, Aguero e Tevez nel City, Ibrahimovic nell’Inter.
Su Sinisa Mihajlovic
Mihajlovic era uno di famiglia: con papà hanno fatto una carriera insieme, i suoi figli sono miei fratelli e Arianna ancora oggi è sempre con mia madre. La nostra è stata una vita in comune, anche d’estate.