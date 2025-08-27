Andrea Mancini (figlio di Roberto): "Lo Scudetto con la Lazio è stato indimenticabile"

A 33 anni, Andrea Mancini è tornato a Genova, nella società che ha segnato profondamente la carriera di suo padre. Dalla primavera scorsa, è il nuovo direttore sportivo della Sampdoria.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il figlio di Roberto Mancini ha raccontato alcuni momenti della sua infanzia quando il papà ancora giocava. Uno dei momenti più indimenticabili, ricorda, è stato la vittoria del secondo Scudetto della Lazio.

Lo Scudetto della Lazio

Sempre in campo o in tribuna, con qualsiasi squadra. Indimenticabile lo scudetto con la Lazio, bellissimi quelli con l’Inter e il City. Tutte squadre rimaste nel mio cuore.

I giocatori che più amavo? Veron e Mihajlovic a Roma, Yaya Touré, Aguero e Tevez nel City, Ibrahimovic nell’Inter.

Su Sinisa Mihajlovic