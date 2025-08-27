Stadio Flaminio, parla l'architetto Busnengo: "Situazione molto complessa, vi spiego perché"

La Lazio continua a guardare al Flaminio come possibile casa del futuro. A parlarne è Lorenzo Busnengo, architetto esperto in progettazione urbanistica e impiantistica sportiva, nonché consigliere uscente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, è intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound in vista delle elezioni dell’Ordine, in programma dal 30 agosto.

Nel corso dell’intervista, Busnengo ha fatto il punto sulla situazione legata alla costruzione di nuovi stadi nella Capitale, soffermandosi in particolare sullo Stadio Flaminio.

Per i nuovi stadi, la Roma e la Lazio hanno la stessa visione che hanno avuto le altre grandi società internazionali? A Monaco di Baviera si giocava all'Olimpia Stadium, stadio che fa parte di un più ampio un parco sportivo, progettato e realizzato per le olimpiadi del 1972, ispirato ad una visione paesaggistica e ambientale simile a quella che portò alla realizzazione del Foro Italico. Ora però il Bayern Monaco ha la sua nuova casa all'Allianz Arena che però è in periferia, in una casa del calcio e dei suoi tifosi, progettata da Herzog e De Meuron, che ne hanno fatto un’icona dell’architettura contemporanea. In questo senso il Bayern nel costruire il suo stadio ha avuto una sua visione. Per fare un altro esempio possiamo parlare dello stadio progettato da Soto de Mora in un quartiere periferico di Braga, dentro una cava abbandonata, anche li si è fatta una grandissima architettura, da cui ne deriva un senso di appartenenza dei tifosi e della comunità alla propria squadra.

Roma e Lazio hanno questa visione? Gli stadi pensati a Pietralata e al Flaminio rispondono ad una qualche logica per venire incontro alle esigenze dei tifosi e dei cittadini, oppure sono frutto di scelte casuali legate esclusivamente a fattori contingenti se non economici? Qual è la visione delle nostre società e delle nostre amministrazioni? Per quanto riguarda la localizzazione di Pietralta siamo dentro lo SDO, il famoso ‘sistema direzionale orientale’ che era una previsione del PRG del 65 per delocalizzare i grandi ministeri, i grandi uffici pubblici e privati al di fuori del centro storico.

Un'idea sicuramente non realizzata, allora qual è la visione? Facciamo uno stadio dentro la nuova “Défense” di Roma, oppure non è stato immaginato niente di tutto ciò e questo stadio dialogherà solo con l’ospedale Pertini e con le grandi infrastrutture di quel quadrante? Non lo sappiamo. Leggo che ci sono tante problematiche a Pietralata: il tema delle aree boscate, che evidentemente non era stato analizzato quando l'area è stata individuata, che quindi potrebbe determinare modifiche sostanziali al progetto preliminare approvato con la delibera di pubblico interesse dell’ assemblea capitolina; inoltre ritengo necessario affrontare il tema della ripartizione modale, termine tecnico per spiegare come si arriva allo stadio se in motorino, in macchina, con la metropolitana o gli altri mezzi pubblici e quindi definire la dotazione di parcheggi e le modalità di deflusso.