Lazio-Juventus, Pellegrini sui social: "Non abbiamo mollato e dobbiamo continuare a non farlo"

Termina 1-1 l'incontro di ieri tra la Lazio e la Juventus, infatti, il gol di Kolo al 51' non è riuscito ad annientare la squadra guidata dal tecnico Marco Baroni, merito del centrocampista Matias Vecino, subentrato a Nicolò Rovella, che poco prima del termine dei minuti di recupero è riuscito a centrare la porta e, di conseguenza, far guadagnare alle aquile un punto. In merito al risultato si è espresso sui social il terzino Luca Pellegrini, che sarà indisponibile a San Siro a causa del giallo ricevuto ieri.

Luca Pellegrini sui social

Un pareggio e una grande prova di carattere e voglia di riprendere la partita. Non abbiamo mollato e dobbiamo continuare a non farlo. 2 partite. Forza Lazio.

La situazione dei club in classifica

Mancano soltanto due partite al termine della stagione 24/25 e le sorti delle squadre verranno finalmente svelate, infatti, 3 dovranno retrocedere in Serie B mentre altre potranno accedere in Champions, Europa o Conference League. Mentre il Monza è già matematicamente retrocesso, Venezia e Lecce, rispettivamente a 26 e 27 punti, sono in lotta per la salvezza, infatti, con la vittoria dell'Empoli nel match contro il Parma, il club di D'Aversa è salito in 17a posizione. Per quanto riguarda la situazione delle Big, invece, il Napoli e l'Inter sono in corsa per lo scudetto, mentre l'Atalanta si trova al 3° posto a quota 68. Con il pareggio di stasera, Lazio e Juventus sono salite in 4a posizione con 64 punti, tuttavia, la Roma si trova soltanto ad un punto di distacco e domani dovrà scendere in campo contro la Dea. Al di sotto si trovano Bologna, Milan e Fiorentina, rispettivamente a 62, 60 e 59 punti e ancora in corsa per la conquista del 4° posto. Con il Campionato quasi al termine le rose dei vari club sono chiamate a fare un ultimo tour de force per tentare di realizzare il sogno e guadagnarsi un posto nelle Coppe.