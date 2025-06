La S.S. Lazio trasmetterà in diretta il sorteggio del calendario di Serie A 2025/26

La Serie A 2024/25 è appena terminata, ma si pensa già alla prossima stagione. Domani, venerdì 6 giugno alle 18:30, al Teatro Regio di Parma verrà svelato il calendario della Serie A Enilive 2025/26, durante il Festival della Serie A.

In occasione del sorteggio del prossimo calendario di Serie A della stagione 2025/26, la società biancoceleste ha proposto ai propri tifosi una nuova iniziativa: sia sul sito, che sull'app ufficiale della S.S. Lazio, gli iscritti biancocelesti potranno assistere al sorteggio in diretta streaming. La diretta, trasmessa gratuitamente, vedrà in studio, anche Paolo Negro, ex difensore biancoceleste, per commentare il cammino della squadra di Sarri la prossima stagione.

Il comunicato

Il campionato 2024/25 si è appena concluso, ma è già tempo di ripartire. Domani, venerdì 6 giugno alle ore 18:30, al Teatro Regio di Parma verrà svelato il calendario della Serie A Enilive 2025/26, nell’ambito della seconda edizione del Festival della Serie A. All’evento parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e gli Ambassador Christian Vieri e Ciro Ferrara, pronti a commentare accoppiamenti e curiosità della nuova stagione. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta, gratuitamente, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, disponibile per iOS e Android. In studio, per commentare il programma delle prossime sfide degli uomini di Sarri, anche l’ex difensore biancoceleste Campione d’Italia nella stagione 1999/2000, Paolo Negro. Un’occasione imperdibile per scoprire insieme il cammino biancoceleste nel prossimo campionato!

Il post su X