Lazio, Lotito: "Le contestazioni mi rendono ancora più determinato nel mio cammino..."

Il gestore del club biancoceleste Claudio Lotito ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Rai al termine dell'incontro Lazio-Cagliari allo stadio Olimpico, partita terminata con la vittoria delle aquile grazie alle reti di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni, riguardanti le contestazioni da parte dei tifosi laziali e sul match Milan-Como che si giocherà a Perth, in Australia.

Le dichiarazioni di Claudio Lotito ai microfoni della Rai

Sulle contestazioni dei tifosi biancocelesti

Sono abituato a portare l’impermeabile d’estate e d’inverno, mi scivola tutto addosso soprattutto quando le critiche non sono costruttive. Io accetto le critiche che sono funzionali alla crescita del club, dobbiamo essere tutti protesi per raggiungere gli obiettivi compresa la tifoseria. Bisognerebbe chiedere agli interessati perché assumono questi atteggiamenti, probabilmente non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino.

Sulla partita Milan-Como che si giocherà a Perth